Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτα στο masterclass του Robert Rombout

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το masterclass του Ολλανδού κινηματογραφιστή και φωτογράφου Robert Rombout, ο οποίος ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας. Ο Rombout, προσκεκλημένος του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, μοιράστηκε με απλότητα και αμεσότητα την εμπειρία του από τα 40 χρόνια ενασχόλησής του με το ντοκιμαντέρ, διδάσκοντας πώς δομείται μια ολοκληρωμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Το διήμερο masterclass περιλάμβανε φωτογραφική έκθεση του ίδιου, προβολή αποσπασμάτων από πρόσφατες δουλειές του, καθώς και πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων με παρουσίαση του δικού τους φωτογραφικού υλικού.

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας συνεχίζει τις δράσεις της και στις 20 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί εκδρομή στην έκθεση Van Gogh στην Αθήνα, ενώ παραμένει ανοιχτή σε νέους ενδιαφερόμενους που θέλουν να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν τη φωτογραφία.