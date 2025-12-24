ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Αντιπαράθεση για την εκτέλεση έργων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για την περίοδο έως 30 Νοεμβρίου, τα έσοδα ανήλθαν σε 59.787.523 ευρώ και οι δαπάνες σε 47.124.138 ευρώ, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο ανήλθε στα 12.696.993 ευρώ. Τα στοιχεία προκύπτουν από τις μηνιαίες καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτές καταγράφηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου στάθηκε στις εισπράξεις από παρελθόντα οικονομικά έτη ύψους 2.069.018 ευρώ, καθώς και στα τακτικά έσοδα ύψους 2.158.232 ευρώ, τονίζοντας πως σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό έχει εισπραχθεί το 69,47%. Η ίδια εστίασε και στην εκτέλεση προϋπολογισμού στα έργα (πληρωθέντα), η οποία βρίσκεται στο 35,92%, κάνοντας λόγο για ρεκόρ για το Δήμο Καλαμάτας, στην τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εκτίμησε πως ο πήχης της δημοτικής αρχής έχει πέσει χαμηλά, από τη στιγμή που θριαμβολογεί όπως είπε για τέτοια ποσοστά στα έργα, υπογραμμίζοντας πως τα ποσοστά πρέπει να αυξηθούν μέσα από έργα ουσίας και όχι “βιτρίνας”. Η δημοτική σύμβουλος Ευγενία Κούβελα από την πλευρά της παραδέχτηκε πως υπάρχει μια βελτίωση στα έργα, ωστόσο σχολίασε πως η απόδοση επί της ουσίας δεν είναι μεγαλύτερη. Η ίδια, στάθηκε και στα έσοδα των παρελθόντων ετών όπως και στις μελέτες, λέγοντας πως οι αριθμοί ακόμα βρίσκονται πολύ πίσω. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε πως το ποσοστό των έργων στην ουσία είναι μεγαλύτερο (40,64 τα τιμολογηθέντα), υπενθυμίζοντας πως το 2024, η καλύτερη χρονιά του Δήμου Καλαμάτας όπως είπε στα χρονικά μέχρι πέρυσι, κινήθηκε σε 28% εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα εξαιρετικά, θεωρώντας πως θα έπρεπε να τα αναγνωρίσει και η αντιπολίτευση.

Τ.Αν.