Χριστούγεννα με στήριξη για δεκάδες οικογένειες

Μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών και τη θετική εικόνα που δημιουργείται από τον στολισμό της πόλης, οι δεκάδες οικογένειες της Καλαμάτας που θα μπορέσουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με αξιοπρέπεια, χάρη στις παροχές και τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του Δήμου προς τους οικονομικά αδύναμους δημότες, αποτελούν “ένα καμπανάκι” για το οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε για φέτος τη χορήγηση προμήθειας κρέατος σε άπορους κατοίκους, ενόψει των εορτών. Η ενίσχυση αφορά συνολικά 979 κιλά χοιρινό κρέας, τα οποία θα διανεμηθούν σε δικαιούχες οικογένειες. Η ποσότητα που θα λάβει κάθε οικογένεια διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της, ενώ για τη συγκεκριμένη δράση εγκρίθηκε πίστωση ύψους 8.546 ευρώ. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγκρίθηκαν 395 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 789 άτομα. Τα στοιχεία δε των προηγούμενων ετών αποτυπώνουν περαιτέρω την πραγματικότητα: το 2024 διανεμήθηκαν 937 κιλά χοιρινού κρέατος σε 367 άπορες οικογένειες με 770 μέλη, ενώ το 2023 οι ανάγκες ήταν ακόμη μεγαλύτερες, καθώς ωφελήθηκαν 550 οικογένειες με συνολικά 1.069 μέλη. Οι παραπάνω αριθμοί ωστόσο είναι μόνο ένα μέρος της οικονομικής δυσχέρειας πολλών οικογενειών. Οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι που αποτυπώνεται και στη λειτουργία του Δημοτικού Συσσιτίου, όπου καθημερινά καλύπτονται βασικές διατροφικές ανάγκες δεκάδων πολιτών.

50.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Κατά την τελευταία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι έως το 2020 οι 65 περίπου μερίδες φαγητού που διένειμε ο Δήμος προέρχονταν από προμήθεια της Πολεμικής Αεροπορίας. Ωστόσο, με το ξέσπασμα της πανδημίας αναδιοργανώθηκε συνολικά το σύστημα, τόσο στον Δήμο όσο και στην Π.Α., γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του Δημοτικού Μαγειρείου. Όπως είπε, μέσω αυτού παρασκευάζονται σχεδόν 50.000 μερίδες φαγητού ετησίως, αποτελώντας έναν βασικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα, σε πρόσφατη Δημοτική Επιτροπή ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο Δήμος δεν περιορίζεται μόνο στις έκτακτες εορταστικές παροχές, καθώς καθημερινά διανέμονται 125 μερίδες μέσω του Δημοτικού Συσσιτίου, ενώ ταυτόχρονα 160 οικογένειες υποστηρίζονται από το Δημοτικό Παντοπωλείο. Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες παροχές αποτυπώνουν με σαφήνεια πως οι κοινωνικές δομές του Δήμου σηκώνουν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος και ότι δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στις δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η σταθερά υψηλή ζήτηση, που σε ορισμένες περιόδους αυξάνεται, δείχνει πως η κοινωνική κατάσταση δεν βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ουσιαστική ενίσχυση των δομών από το κράτος με πρόσθετους πόρους.

