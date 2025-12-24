Σπείρα έκλεβε εξοπλισμό από τη ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη: Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στη μονάδα

Πρόκειται για δέκα άνδρες, ηλικίας από 18 έως 48 ετών που σε διάστημα ενός χρόνου, από τον Ιούνιο του 2024 έως και τις 13 Μαΐου του 2025 είχαν προχωρήσει σε 25 κλοπές και σε μία απόπειρα, με τη συνολική ζημία στη μονάδα της ΔΕΗ να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Ειδικότερα οι δράστες δρούσαν αποκλειστικά νυχτερινές ώρες, εισέρχονταν στις εγκαταστάσεις με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις και στη συνέχεια αφού προκαλούσαν φθορές στα συστήματα συναγερμού αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού και καλώδια ηλεκτροδότησης, με συνέπεια την διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της λιγνιτικής μονάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες κλοπές διαπιστώθηκαν κατά τη

διάρκεια της εξιχνίασης της υπόθεσης ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, χωρίς να έχουν καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Σε βάρος των δέκα ατόμων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παροχή συνδρομής σε τέλεση διακεκριμένων κλοπών καθώς και για τα όπλα.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Κ.Ηλ.