Καλαμάτα: Η προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηρόδρομου στο ντοκιμαντέρ “Leontari”

Ειδική εκδήλωση που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά, την ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία, με επίκεντρο το μέλλον του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας "Θεόδωρος Αγγελόπουλος", από το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (PIDF).

Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “Leontari”, σε σκηνοθεσία του Maurice Konstantin Dietziker. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί τη ζωντανή καταγραφή της προσπάθειας για την επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, με έμφαση στον εγκαταλελειμμένο σταθμό του Λεονταρίου.

Η ταινία ανέδειξε την πρωτοβουλία της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), η οποία μάχεται για τη διάσωση και επαναδραστηριοποίηση του δικτύου, με στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Ελβετός πρέσβης Stefan Estermann, η Λυδία Καρρά πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ και η Ειρήνη Φρεζάδου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΕΤ΄και συντονίστρια της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία της ιστορικής μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Αργος – Τρίπολη – Καλαμάτα, για επιβατικούς και τουριστικούς λόγους.

Η κ. Φρεζάδου επισήμανε ότι “τώρα γίνεται δυνατή κουβέντα για την επαναλειτουργία του τρένου, το μέλλον είναι πάνω σε δύο ράγες, στο τρένο”. Και σημείωσε πως “κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στο τρένο, αποδίδει 3 ευρώ κι ένα μετρικό δίκτυο στην Ελβετία 485 χιλιομέτρων έχει 12 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο”.

Παρεμβάσεις έκαναν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Σταυρούλα Αγρίου, ο συνταξιούχος μηχανοδηγός Γρηγόρης Αλεξανδρής και η πρόεδρος της Κοινότητας Διαβολιτσίου Ολγα Μπουράνη.

Ο Ηλ. Νταίβις και ο Γρ. Αλεξανδρής σημείωσαν το δρομολόγιο του τρένου (4 βαγόνια με 220 θέσεις), που θα γίνει παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 12 το μεσημέρι, με τον Αγιο Βασίλη, από το μηχανοστάσιο έως τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας.

Γ.Σ.