“Σουρωτήρι” το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και χθες για μια ακόμα φορά, με τη συνεχή βροχή μεταβλήθηκε σε “πισίνα”, στα γνωστά προβληματικά σημεία του.

Από το υπόγειο και το ισόγειο μέχρι τον 1ο και τον 2ο όροφο, είχαν σχηματιστεί “λίμνες” και το νερό της βροχής συνέχιζε να πέφτει στο εσωτερικό του κτηρίου και πάνω στον κόσμο που κυκλοφορούσε σε αυτό.

Για να εξαλειφθούν οι “λίμνες” και να απομακρυνθεί το νερό, ανέλαβε δράση η καθαρίστρια του Μεγάρου.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την προβληματική και απαράδεκτη κατάσταση που είναι γνωστή εδώ και χρόνια, δόθηκε αγώνας.

Τη λύση εκτιμάται ότι θα δώσει η ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, έργο που έχει δημοπρατηθεί από τις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” με προϋπολογισμό 4.792.000 ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται πως θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.