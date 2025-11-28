Υποχώρησε κομμάτι του δρόμου στο Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι

Ζημιές σε τμήμα του δρόμου Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι που βρίσκεται υπό κατασκευή προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υποχώρησε κομμάτι του δρόμου σε ένα γεφύρι στο ύψος της Αγίας Κυριακής, στο ρέμα της Ευαγγελίστριας.

Οπως μας ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής το συγκεκριμένο τμήμα έχει σκαφτεί από την κατασκευάστρια εταιρεία εδώ και δύο μήνες, δίχως όμως να έχουν πέσει τα τσιμέντα που απαιτούνταν για να στηριχθεί το τοιχίο.

Πρόκειται για έναν δρόμο που ειδικά αυτή την εποχή της ελαιοσυγκομιδής, περνούν πολλά τρακτέρ φορτωμένα με ελιές, αλλά και αυτοκίνητα και χρειάζεται άμεσα να επιδιορθωθούν οι ζημιές, μιας και η επικινδυνότητα είναι μεγάλη.