Σε ρυθμούς Black Friday σήμερα η Καλαμάτα - Ημέρα αιχμής για τα καταστήματα

Με τα καταστήματα να έχουν προετοιμαστεί εβδομάδες πριν, η αγορά της πόλης κινείται σε ρυθμούς έντονης εμπορικής δραστηριότητας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες που αναμένεται να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό. Παρότι το φαινόμενο της Black Friday είναι σχετικά νέο για τα ελληνικά δεδομένα, μέσα σε λίγα χρόνια έχει ριζώσει δυναμικά και στην τοπική αγορά.

Από τις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν, μέχρι καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, επίπλων, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις με πιο εξειδικευμένα προϊόντα, οι προσφορές καλύπτουν πλέον σχεδόν κάθε καταναλωτική ανάγκη. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διάθεση των τοπικών επιχειρηματιών να συμβαδίσουν με τη ζήτηση, δημιουργώντας ανταγωνιστικές τιμές και δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να κάνει αγορές που ίσως είχε αναβάλει. Για τους καταναλωτές, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις πιο χαμηλές τιμές του Νοεμβρίου, είτε για να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους είτε για να προμηθευτούν χριστουγεννιάτικα δώρα σε συμφέρουσες τιμές. Με την εορταστική περίοδο άλλωστε να πλησιάζει, οι προσφορές της Black Friday λειτουργούν ως προπομπός των Χριστουγεννιάτικων αγορών και δίνουν ανάσα στο οικογενειακό budget.

Παρά πάντως τον ενθουσιασμό, δεν λείπει και η προτροπή για προσεκτική και στοχευμένη κατανάλωση: έλεγχος τιμών, σύγκριση ποιότητας και αξιοποίηση των πραγματικά ευνοϊκών προσφορών είναι οι βασικοί σύμμαχοι του καταναλωτή σε μια ημέρα όπου η υπερπληθώρα επιλογών μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Οι προσφορές κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 30% και 50%, ενώ ακόμα μεγαλύτερες προσφορές περιορίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με περιορισμένα αποθέματα.

Μιλώντας στην “Ε” o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος ανέφερε πως όσοι συνάδελφοι συμμετέχουν σε αυτή τη δράση θα κορυφώσουν τις προσφορές τους, έχοντας προετοιμαστεί εδώ και μέρες. “Οι μεγάλες αλυσίδες οι οποίες έχουν την ικανότητα προώθησης, διαφήμισαν την Black Friday εδώ και ένα μήνα, ωστόσο και τα τοπικά καταστήματα από την πλευρά τους προσπάθησαν να διαφημιστούν και να αναδείξουν τις προσφορές τους” σημείωσε, παρατηρώντας πως δεν έχει υπάρξει κάποια οικονομική εξέλιξη προς το καλύτερο, ώστε να ωθήσει τους επαγγελματίες σε ακόμα μεγαλύτερες προσφορές σε σχέση με πέρυσι, κάνοντας σε κάθε περίπτωση το καλύτερο δυνατό. Ο ίδιος δήλωσε πως κρατάει σχετικές αποστάσεις από το θεσμό, δεδομένου πως πέρα των εκπτωτικών περιόδων, όλο τον υπόλοιπο χρόνο γίνονται προσφορές. “Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος είναι η συνοχή της κοινωνίας, η οποία ενισχύεται μέσα από την πολύπλευρη διάσταση των καταστημάτων. Προσφέρουν θέσεις εργασίας και κρατούν την πόλη ζωντανή, δημιουργώντας μια υπεραξία στην πόλη” υπογράμμισε ο κ. Εγγλέζος, απευθύνοντας κάλεσμα στους καταναλωτές να επισκεφτούν και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες φημίζονται για την ποιότητα και τη φιλική τους, άμεση διάθεση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Σχετικά με τον διαγωνισμό βιτρίνας του Εμπορικού Συλλόγου με τίτλο «Εικόνες Χριστουγέννων», ο Γιώργος Εγγλέζος επεσήμανε πως φέτος η διαδικασία θα ανασταλεί, με σκοπό να ανανεωθεί και να επανέλθει ενδεχομένως μελλοντικά, με το “βλέμμα” στην παρακίνηση περισσότερου κόσμου.

Οσο για το εορταστικό ωράριο, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου γνωστοποίησε πως θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, μένοντας να διευκρινιστεί αν θα είναι όλες τις Κυριακές του Δεκέμβρη ανοιχτά τα μαγαζιά ή αν θα εξαιρεθεί η πρώτη, προαιρετικά.