Νέος κύκλος δωρεάν βιωματικών εργαστηρίων θεάτρου στο "Θέατρο Βαγόνι"

Εναν νέο κύκλο δωρεάν βιωματικών εργαστηρίων θεάτρου για εφήβους 14–17 ετών εγκαινιάζει το "Θέατρο Βαγόνι" από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη, 3–5 μ.μ., με τίτλο «Αφηγήσεις, Σώμα και ταυτότητα».

Τα εργαστήρια συντονίζει η εκπαιδευτικός Φωτεινή Δάρατζη, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθετική καθοδήγηση έχει η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Μαρία Σκαφίδα, δημιουργός της «Αυτοσχέδιας Σκηνής» και του Θεάτρου Βαγονιού. Η αφετηρία των εργαστηρίων είναι οι ιστορίες της γνωστής Αμερικανίδας ψυχαναλύτριας και ερευνήτριας της προφορικής αφήγησης Clarissa Pinkola Estés, συγγραφέα του βιβλίου "Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους".

Η δράση αξιοποιεί δύο από τους πιο εμβληματικούς μύθους που αναλύει η Estés —τον Μπλαβογένη και τα Κόκκινα Παπούτσια— ως εργαλείο διερεύνησης θεμάτων που αγγίζουν άμεσα τη σύγχρονη εφηβεία: προσωπικά όρια, αυτοεκτίμηση, συναισθηματικές «κόκκινες σημαίες», διαχείριση επιθυμιών, κοινωνική πίεση, σχέση με τα social media και αναζήτηση ταυτότητας.

«Η δράση βασίζεται σε τεχνικές θεάτρου, δημιουργικής γραφής και σωματικής έκφρασης και προσφέρει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό πλαίσιο για αναστοχασμό, προσωπική αφήγηση και καλλιτεχνική δημιουργία. Παρότι η Estés εστιάζει σε γυναικείες εμπειρίες, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλα τα φύλα, καθώς οι θεματικές που εξερευνούμε αφορούν κάθε νέο άνθρωπο που βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας», αναφέρεται.

Στο «Θέατρο Βαγόνι», δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 272181597 ή 6908676277 ή να επικοινωνήσετε στο email: aftosxediaskini@gmail.com.