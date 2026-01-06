Εορτασμός των Θεοφανίων στην Καλαμάτα: Ο 16χρονος Γιάννης Ζησιμόπουλος έπιασε τον Σταυρό (φωτογραφίες)

Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε και φέτος ο Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι της Καλαμάτας από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο.

Ο Αγιασμός των Υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού έγινε από το σκάφος "Alania", ενώ για τον Σταυρό βούτηξαν 30 κολυμβητές.

Το Σταυρό έπιασε o 16χρονος μαθητής της του 3ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας και πολίστας του ΝΟΚ Γιάννης Ζησιμόπουλος, ο οποίος όπως ανέφερε ήταν η πρώτη φορά που το καταφέρνει μετά από 3 προσπάθειες.

Μετά τον Αγιασμό των Υδάτων ο κ. Χρυσόστομος έστειλε μήνυμα ειρήνης αναφέροντας ότι "το Φως επικρατεί στη ζωή της Εκκλησίας" εκφράζοντας την ελπίδα "να φωτίσει τους ισχυρούς της Γης για να φύγει η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα και να επικρατήσει η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη του Θεού μεταξύ των λαών".

Μίλησε για "δοκιμασίες στην παγκόσμια κοινότητα" και τόνισε ότι "το Φως του Χριστού έρχεται να διδάξει" ζητώντας "να πάψουν να διεκδικούν ο ένας από των άλλον και μέσα από την ειρηνική συνύπαρξη να έρθει η ανάπτυξη, όχι μόνο η οικονομική αλλά ανάπτυξη ανθρωπιάς στη ζωή όλων".

Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.