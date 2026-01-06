Και 9ος αντιδήμαρχος στο Δήμο Μεσσήνη  

Και 9ο αντιδήμαρχο, 2ο άμισθο (οι 7 είναι έμμισθοι), όρισε χθες για το 2026, με τροποποιητική του απόφαση ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.

Πρόκειται για τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλειο Θ. Γεωργακλή, στον οποίο ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ουσιαστικά ο κ. Γεωργακλής αναλαμβάνει τη θέση του Παναγιώτη Μπεσσή, που είχε οριστεί άμισθος αντιδήμαρχος για το 2025 με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώτος άμισθος αντιδήμαρχος για φέτος είναι ο Χαράλαμπος Μακρής (αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού).

Οι 7 έμμισθοι αντιδήμαρχοι Μεσσήνης είναι οι: 1) Δημήτρης Αθανασακόπουλος (αρμόδιος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 2) Σπύρος Κοντοθανάσης (αρμόδιος του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών). 3) Νίκος Ξενογιάννης (αρμόδιος του Τμήματος Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης και του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων). 4) Δημήτρης Γαλιάτσος (αρμόδιος του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών). 5) Ανδρέας Τράκας (αρμόδιος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας). 6) Ηλίας Γεωργόπουλος (αρμόδιος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης

Κοινωνικής Προστασίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας). 7) Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος (αρμόδιος του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης και σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).