Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης

Σε κλίμα συνεργασίας και με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη οι αρχαιρεσίες του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Μεσσήνης. Στην κάλπη προσήλθαν 92 από τα 116 ταμειακώς εντάξει μέλη, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στο Σύλλογο.

Εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (κατά ονομαστική σειρά):

Γεωργακοπούλου Σταυρούλα, Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Παναγιωτόπουλος Θεοφάνης, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πουλάκος Ιωάννης, Χαρλέπα Κωνσταντίνα.

Αναπληρωματικοί: Κούβελας Ιωάννης, Τσόλκας Παναγιώτης.

Αντιπρόσωποι στις Ομοσπονδίες (κατά ονομαστική σειρά):

Λόγω της αυξημένης συμμετοχής, ο Σύλλογός ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στα θεσμικά όργανα:

Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Π.Ο.Ε.Ε.): Γεωργακοπούλου Σταυρούλα, Πετρόπουλος Γεώργιος.

Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ν. Μεσσηνίας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.): Γεωργακοπούλου Σταυρούλα, Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Παναγιωτόπουλος Θεοφάνης, Πετρόπουλος Γεώργιος.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει ότι “τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η ισχυρή εκπροσώπηση στις Ομοσπονδίες σημαίνει πιο δυνατή φωνή για τα Μέλη μας, τα τοπικά καταστήματα και την επιχειρηματική κοινότητα της Μεσσήνης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η απερχόμενη Διοίκηση συνέχισε με συνέπεια την εγγραφή νέων

μελών, ενισχύοντας τη βάση του Συλλόγου.

Η ενεργή συμμετοχή παλιών και νέων Μελών στις εκλογές δείχνει πόσο ζωντανός, δυναμικός και

ενωμένος παραμένει ο Σύλλογός μας.

Η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά όλα τα Μέλη που με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους

αγκαλιάζουν τον Σύλλογο και ενισχύουν την κοινή μας πορεία.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με βάση το νέο καταστατικό του Συλλόγου.

Η συγκρότηση σε σώμα για την εκλογή του νέου Προεδρείου θα γίνει την επόμενη εβδομάδα·