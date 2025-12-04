Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής

Κατά τη διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Πανόπουλος, αντιπρόεδρος η Ρούλα Παναγούλια, γενικός γραμματέας ο Κώστας Πετρουλάκης, ταμίας η Ζαχαρούλα Δραμισιώτη, ειδικός γραμματέας ο Σταύρος Σακκάς, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Social Media η Βίκυ Μυλωνά, υπεύθυνη Επιστημονικών Εκδηλώσεων η Βίκυ Γαλανοπούλου, ενώ την Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων αποτελούν οι Ελένη Ασπιώτη και Αγγελική Μηλιώνη.