eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2025 19:00

Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής

Γράφτηκε από την

Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής

Premium Strom

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη στον Σύλλογο Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής.

Κατά τη διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Πανόπουλος, αντιπρόεδρος η Ρούλα Παναγούλια, γενικός γραμματέας ο Κώστας Πετρουλάκης, ταμίας η Ζαχαρούλα Δραμισιώτη, ειδικός γραμματέας ο Σταύρος Σακκάς, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Social Media η Βίκυ Μυλωνά, υπεύθυνη Επιστημονικών Εκδηλώσεων η Βίκυ Γαλανοπούλου, ενώ την Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων αποτελούν οι Ελένη Ασπιώτη και Αγγελική Μηλιώνη.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις