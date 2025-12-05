Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα σήμερα από τις 8:30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η παραλία Αμμούδι στο Βασιλίτσι, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή επί της επαρχιακής οδού από Χαρακοπιό έως Κόμπους και από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι το Αχλαδοχώρι.

Το Σάββατο στην Καλαμάτα θα μείνουν οι Εργατικές Κατοικίες της Αθηνών και οι γύρω δρόμοι (Αθηνών, Μπούτου, Πρωτομαγιάς, Ι. Αντσακλή, Ενότητας, Πέλοπος, Δήμητρας, Παιωνίου, Αρχιμήδους).

Την Κυριακή από τις 8 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ευρυπίδου και οι γύρω δρόμοι (Φαρών, Ομήρου, Σοφοκλέους, Πινδάρου, Φιλελλήνων, Πραξιτέλους). Από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι η περιοχή στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Ακρίτα και οι γύρω δρόμοι (Σωκράτους, Πλάτωνος, Μαιζώνος, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου, Κοραή, Βασ. Κωνσταντίνου).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.