Βράβευση  Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου το επίσημο δείπνο και η τελετή βράβευσης του “2025 Hellenic Capital Link Leadership Award”, στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, πρόεδρο της TEMES, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην οικονομία της Ελλάδας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, ο κ. Κωνσταντακόπουλος έχει ενισχύσει με τη δραστηριότητά του το διεθνές επενδυτικό προφίλ της χώρας και έχει συμβάλει σε οργανισμούς που αναδεικνύουν τον Ελληνισμό. Το δείπνο άνοιξε με ομιλία της πρέσβειρας της Ελλάδος στις ΗΠΑ Αικατερίνης Νασίκα, ενώ τον τιμώμενο προλόγισε ο Dean Dakolias, συνπρόεδρος και managing partner της Fortress Investment Group.

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ο κ. Κωνσταντακόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και σημείωσε πως η Costa Navarino αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης που δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, προστατεύοντας τον χαρακτήρα των περιοχών όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος TEMES. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή των πρόσφατων επενδύσεων στην Αττική στην αναβάθμιση της Αθήνας.

Το forum διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την Athens Exchange Group, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Συγκέντρωσε κορυφαίους διεθνείς επενδυτές, επιχειρήσεις, τραπεζικούς οργανισμούς και κυβερνητικά στελέχη από Ελλάδα και ΗΠΑ, προσφέροντας πλήρη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας.

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε και το “Greek American Issuer Day” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε τιμή των ελληνοαμερικανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο NYSE. Το forum υποστηρίχθηκε από μεγάλες διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ τη διοργάνωση είχε η Capital Link, εταιρεία επενδυτικών σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη.