Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ο Γιάννης Πλεμμένος

Στη θέση του διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών εξελέγη ο μέχρι πρότινος κύριος ερευνητής του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Γιάννης Πλεμμένος.

Η εκλογή έγινε από 7μελή επιτροπή κρίσης, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί, όπως ο ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (συγγραφέας του Χρηστικού Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών) και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γιώργος Ανδρειωμένος.

Ο κ. Πλεμμένος είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge, έχει πολυετή διδασκαλία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχει διεξαγάγει δεκάδες ερευνητικές αποστολές σε πολλά σημεία της χώρας, έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει επιμεληθεί δεκάδες εκδόσεις της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και είναι συγγραφέας πολυάριθμων μελετών και μονογραφιών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Ελλάδας στο Διεθνές Συμβούλιο Παραδοσιακής Μουσικής (ICTM), μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και επίτιμο μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου.

Το Κέντρον Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας ιδρύθηκε το 1918 από τον «πατέρα της Ελληνικής Λαογραφίας» Νικόλαο Πολίτη και εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών αμέσως μετά την ίδρυσή της (1926). Πρόκειται για ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και αποτελεί το επίσημο δημόσιο κέντρο τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού. Διευθυντές του Κέντρου έχουν διατελέσει σπουδαία ονόματα της Ελληνικής Λαογραφίας, όπως ο Γεώργιος Μέγας, ο Γεώργιος Σπυριδάκης κ.ά.

Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο στην οδό Ηπίτου στην Πλάκα, διαθέτει πλούσιο ηχητικό και φωτογραφικό αρχείο, μουσειακές συλλογές και εκεί βρίσκονται το γραφείο και τα προσωπικά αντικείμενα του Νικολάου Πολίτη.