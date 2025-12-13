Η νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

Ο Σωτήρης Τσώνης επανεξελέγη πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας για μια ακόμα φορά (εκλέγεται από το 1995), κατά τη συγκρότηση σε Σώμα της νέας διοίκησης, που αναδείχθηκε στις εκλογές την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Τις θέσεις του προεδρείου κατέλαβαν συνδικαλιστές από την παράταξη του προέδρου, που έχει την απόλυτη πλειοψηφία με 8 από τις 15 έδρες του νέου Δ.Σ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση, ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, που πραγματοποιήθηκαν στις 7-8/12/2025 με την συμμετοχή 38 σωματείων, με 8.652 εγγεγραμμένων μελών, 4.898 ταμειακώς εντάξει και 4.526 ψηφισάντων και σύνολο 184 αντιπρόσωποι. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 182 αντιπρόσωποι και σύμφωνα με τα αποτέλεσμα οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί έχουν ως εξής: Ο συνδυασμός “Συνεργασία” έλαβε 8 έδρες. Ο συνδυασμός “Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία” έλαβε 5 έδρες. Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη Εργαζομένων Καρέλια” έλαβε 2 έδρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η νέα διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, όπως αυτή προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12.12.2025, έχει ως εξής:

Πρόεδρος Σωτήρης Τσώνης. Αντιπρόεδρος Σταύρος Λάμιας. Γενικός γραμματέας Παναγιώτης Μουλάς. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας Αντώνης Τσώνης. Ταμίας Αναστάσιος Σπυρόπουλος. Οργανωτικός γραμματέας Σπύρος Κούτρας. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Βασίλης Λειβαδίτης. Εφορος Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Μέλη Παναγιώτης Καράμπελας, Γιάννης Λαγογιάννης, Σωτήρης Δαφνάς, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Βασίλης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Αναστάσιος Μαλαπάνης.

Για την Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:

Από τον συνδυασμό “Συνεργασία” οι Λυμπέρης Ζούζουλας, Βασιλική Κατσούλα, Αικατερίνη Καπινιάρη.

Από τον συνδυασμό “Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία” οι Κωνσταντίνα Στραβάκου και Τιμολέων Ζωγόπουλος.

Αντιπρόσωποι για τη ΓΣΕΕ εκλέγονται οι Σωτ. Τσώνης και Αντ. Τσώνης.