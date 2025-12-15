"Πρεμιέρα" για το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας

Κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 50 παρουσιάσεις βιβλίων με τη συμμετοχή 29 καταξιωμένων συγγραφέων, δημιουργικά εργαστήρια και θεματικές εκθέσεις. Οι δράσεις θα φιλοξενούνται τόσο σε σχολεία της πόλης όσο και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, το οποίο θα μετατραπεί σε μια μεγάλη, ζωντανή γιορτή του παιδικού βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαιδευτική ζώνη του Φεστιβάλ, η οποία θα πραγματοποιείται κάθε πρωί, περιλαμβάνοντας οργανωμένες επισκέψεις σχολείων στο Πνευματικό Κέντρο καθώς και παράλληλες επισκέψεις συγγραφέων σε σχολεία της Καλαμάτας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερες από 60 σχολικές μονάδες από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία. Στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής ζώνης συμβάλλουν ενεργά η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας, καθώς και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας, με τη συνδρομή των Συντονιστών Εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με το βιβλίο και τη βιωματική μάθηση. Τιμώμενο πρόσωπο του φετινού Φεστιβάλ είναι ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος, μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Με πλούσιο και πολυδιάστατο συγγραφικό έργο, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεανική και παιδική βιβλιοπαραγωγή, δημιουργώντας αγαπημένους ήρωες όπως ο Τριγωνοψαρούλης και αναπτύσσοντας δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική σκέψη. Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος θα τιμηθεί για τη συνολική του προσφορά, την έμπνευση που προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και τον σταθερό του αγώνα για να βρίσκεται το βιβλίο στο κέντρο της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποτελούν η Πιπίνα Κουμάντου, πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρόεδρος της Φάρις, η Μάγδα Σουλιώτη, διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, και η Ευαγγελία Μακρή, εκπαιδευτικός. Στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος όπου βιβλιοπωλεία της πόλης θα παρουσιάζουν και θα διαθέτουν παιδικά βιβλία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Καρέλια και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας θα ολοκληρωθεί στις 21 Δεκεμβρίου.