Καλαμάτα: Επέμβαση της Πυροσβεστικής για ατύχημα σε σούπερ μάρκετ

Αμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και του ΕΚΑΒ σε κλήση για ατύχημα σε σούπερ μάρκερ.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος ενημέρωσαν ότι ένας εργαζόμενος έχει εγκλωβιστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του και άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού του και στη συνέχεια μεταφοράς του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για να λάβει ιατρική βοήθεια.

