Κυκλοφόρησε ο «Πάμισος»

Κυκλοφόρησε το 165ο τεύχος του περιοδικού «Πάμισος» του Συλλόγου των Απανταχού Νησιωτών, με ύλη αφιερωμένη στην τοπική επικαιρότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Μεσσήνης.

Στο τεύχος περιλαμβάνονται η επιστολή του «Παμίσου» προς τους βουλευτές για το παλιό Τελωνείο στην Μπούκα, η αναφορά στον τσιμεντένιο σκελετό μπροστά από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στην Πανηγυρίστρα, η συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Π. Θέμελη, καθώς και γιορτινές ευχές. Επιπλέον, φιλοξενούνται η μελέτη για τον Αλκμάνα του Γ. Λύκουρα, αφιέρωμα στη δεύτερη εφημερίδα της Μεσσήνης «Δήμος» (1870), η πολιτιστική δράση «Ποιητικοί δρόμοι» στην Καλαμάτα, η νέα θεατρική παραγωγή «Πέρσες» από το Λύκειο Μεσσήνης και η νέα στήλη «Γεγονότα στο Νησί πριν από…».

Ξεκινά επίσης η δημοσίευση του λεξικού της μεσσηνιακής ντοπιολαλιάς από τη Σμαραγδή Κουτσοπέτρου, ενώ παρουσιάζονται αφιερώματα και βιβλία, όπως τα «Ριζωμένα λόγια – Μεσσηνιακά παραμύθια» του Ε. Λαμπρόπουλου και το «In Memoriam Εμμανουήλ Στεφάνου Ταγωνίδη…» της Ε. Ταγωνίδη-Μανιατάκη. Περισσότερα στο: pamisos-messini.gr.