Καλαμάτα: Η Πυροσβεστική τίμησε τους προστάτες της

Ημέρα γιορτής ήταν η χθεσινή για το Πυροσβεστικό Σώμα μιας και τίμησε τη μνήμη των προστατών του Αγίων Τριών εν Καμίνω Παίδων.

Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, που αναφέρονται στη βίβλο για την πίστη και την αντοχή τους στις φλόγες, αποτελούν το σύμβολο της αυταπάρνησης και της προστασίας, αξίες που πρεσβεύουν οι πυροσβέστες σε κάθε τους αποστολή.

Στην Καλαμάτα ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε στον Αγιο Νικόλαο Φλαρίου με δοξολογία μετ’ αρτοκλασίας που τελέστηκε από τον πάτερ Γεώργιο και τον πάτερ Αλέξιο Αρώνη.

Στη δοξολογία παραβρέθηκαν και αντάλλαξαν ευχές για χρόνια πολλά ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Παναγιώτης Παπανικολάου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων Ηλίας Τσιγαράς, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αεροδρομίου Καλαμάτας Χρήστος Μπάρκας, ο Λιμενάρχης Καλαμάτας Δημήτρης Νέζης, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά το πέρας της δοξολογίας ο πάτερ Αλέξιος Αρώνης μετέφερε τις ευλογίες και τις ευχές του μητροπολίτη Μεσσηνίας προς τις Πυροσβεστικές αρχές και αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια.

Να σημειωθεί πως χθες ήταν επισκέψιμες για το κοινό οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Καλαμάτα, με αρκετούς πολίτες να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις και να ενημερώνονται για το δύσκολο έργο που επιτελούν οι πυροσβέστες.