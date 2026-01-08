Η Ολομέλεια του INFORM EU στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο διεξαγωγής της Ολομέλειας του INFORM EU, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, φιλοξενώντας τις κύριες εργασίες της κορυφαίας ευρωπαϊκής συνάντησης για την επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, μέσα από στοχευμένες επισκέψεις και παρουσιάσεις έργων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η διοργάνωση θα έχει τριήμερη διάρκεια και χαρακτήρα ουσιαστικής συνάντησης εργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων Περιφερειών από όλα τα κράτη-μέλη και ειδικών στην ευρωπαϊκή επικοινωνία. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ολομέλειες, θεματικές συνεδριάσεις και εργαστήρια, με έμφαση στην ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών για την προβολή και την κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών από τους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με το πεδίο, καθώς, πέρα από τις κεντρικές εργασίες, προβλέπονται επισκέψεις σε ενδεικτικά συγχρηματοδοτούμενα έργα και παρεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Πελοποννήσου.

Στην ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρεται ότι η ανάθεση της Ολομέλειας του INFORM EU στην Πελοπόννησο αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και αποτυπώνει τη σταθερή ενίσχυση της παρουσίας της Περιφέρειας στον ευρωπαϊκό θεσμικό διάλογο.

Όπως έχει επισημάνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η φιλοξενία της διοργάνωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Πελοπόννησος να παρουσιαστεί ως ενιαίο αναπτυξιακό σύνολο, με πολλαπλά παραδείγματα εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής.