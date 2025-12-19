Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»: Οδηγίες για πρόληψη παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα

Προτάσεις για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων στις γιορτές των Χριστουγέννων δίνει το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».

Οι προσπάθειές του σωματείου έχουν στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, την εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών στη σωστή αντιμετώπιση τραυματισμένων παιδιών και την καλύτερη νοσηλεία των παιδιών αυτών με τη δημιουργία Αιθουσών Επειγόντων Περιστατικών και την προσφορά ιατρικών μηχανημάτων στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.

Για τα Χριστούγεννα το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» επισημαίνει πως είναι μια ευχάριστη και ξεχωριστή εποχή για τα παιδιά, αλλά παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων, αναφέροντας μερικά απλά προληπτικά μέτρα που βοηθούν στην αποφυγή τραυματισμών.

Αναλυτικά συστήνει:

- Προσοχή στα κεριά και τα αναμμένα τζάκια για να αποφύγουμε τα εγκαύματα.

Τοποθετήστε τα κεριά σε σταθερές επιφάνειες όπου είναι δύσκολο για τα παιδιά να τα ακουμπήσουν ή να τα ανατρέψουν. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εκτός εμβέλειας των παιδιών. Εναλλακτικά, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα παραδοσιακά κεριά με κεριά Led.

Ένα προστατευτικό τζακιού είναι μια εξαιρετική προσθήκη για την ασφάλεια των παιδιών στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός (π.χ. ευχετήριες κάρτες, Χριστουγεννιάτικες κάλτσες) να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τη φωτιά ή άλλες θερμές επιφάνειες του τζακιού.

- Αποφύγετε τη χρήση γυάλινων ή πορσελάνινων στολιδιών στο κάτω μέρος του δέντρου, καθώς μπορούν να σπάσουν εύκολα και να προκαλέσουν τραυματισμό στα παιδιά. Επίσης μικρά διακοσμητικά με μακριές και λεπτές κορδέλες μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

- Ασφαλίστε το δέντρο. Βεβαιωθείτε ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι καλά στερεωμένο και δεν μπορεί να πέσει εύκολα.

- Τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια είναι όμορφα και δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα. Πριν την τοποθέτησή τους είναι σημαντικό να ληφθούν κάποια μέτρα προφύλαξης ελέγξτε προσεκτικά τα καλώδια για τυχόν φθορές. Τα ελαττωματικά φωτάκια μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν αντιληφθείτε οποιοδήποτε πρόβλημα, αντικαταστήστε τα. Μην αφήνετε τα φωτάκια αναμμένα όταν είστε εκτός σπιτιού ή όταν πηγαίνετε για ύπνο. Τοποθετείτε την πρίζα σε χώρο που είναι δύσκολα προσβάσιμη από τα παιδιά. Χρησιμοποιήστε διακοσμητικά ή ειδικές επικαλύψεις καλωδίων ώστε να μην είναι εύκολο να τα αποσυνδέσουν ή να παίξουν μαζί τους.

- Τα παιχνίδια που θα φέρει ο Άγιος Βασίλης, ας είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών. Θα τα χαρούν περισσότερο!

- Όσο χαρούμενες και αν είναι οι γιορτινές πλαστικές σακούλες, μην αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν με αυτές, αν βάλουν μέσα το κεφάλι τους υπάρχει φόβος ασφυξίας.

- Προσοχή στις καραμέλες για τα μικρά παιδιά, μπορούν εύκολα να πνιγούν.

Εναλλακτικά, επιλέξτε ζαχαρωτά και γλυκίσματα με μαλακή υφή. Καθορίστε έναν λογικό αριθμό γλυκών που μπορούν να καταναλώνουν τα παιδιά καθημερινά κατά την περίοδο των γιορτών προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης.

- Τα οινοπνευματώδη ποτά και τα προϊόντα καπνού να βρίσκονται πάντα εκεί που δεν τα φτάνουν τα μικρά παιδιά, για να αποφύγουμε τις δηλητηριάσεις.

- Όταν ετοιμαζόμαστε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιβλέπουμε τα παιδιά εάν βρίσκονται στην κουζίνα. Προσοχή στις καυτές επιφάνειες, όπως φούρνος, εστίες και γκριλ, καθώς και στα μαγειρικά σκεύη που βρίσκονται πάνω τους. Βεβαιωθείτε ότι το χερούλι της κατσαρόλας ή του τηγανιού δεν εξέχει από την επιφάνεια της κουζίνας.

- Τις ημέρες των διακοπών τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι.

Προσοχή στις μπαλκονόπορτες. Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένες όταν δεν υπάρχει επιτήρηση. Εάν υπάρχουν γυάλινα τραπέζια επιλέξτε την κάλυψή τους με ειδικό προστατευτικό φιλμ, προς αποφυγή σοβαρών τραυματισμών.

- Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κρατάμε τα παιδιά μας ασφαλή κατά την διάρκεια των αγορών. Κρατήστε τα πάντα από το χέρι όταν βρίσκεστε σε πολυσύχναστους χώρους. Για μεγαλύτερη ασφάλεια προτιμήστε τα παιδιά να βρίσκονται πάντα από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.