Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας: “Επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης με ηγέτη τον Τσίπρα”

Πρωτοβουλία για την ανασύνθεση - επανίδρυση της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, αναλαμβάνουν πολίτες της Μεσσηνίας, πρώην στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν την πίστη ότι “ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου”, εκτιμούν πως για την επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης - επανίδρυσης “πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας” και συμφωνούν ότι “μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη!”.

Την πρωτοβουλία υπογράφουν οι: Θύμιος Γεωργόπουλος, οικονομολόγος, πρώην γενικός διευθυντής ΣΥΡΙΖΑ, συγγραφέας. Βασίλειος Φλώρος, συγγραφέας – σκηνοθέτης Πέτρος Στεφανέας, συνταξιούχος, πρώην συνδικαλιστής. Κώστας Μαστραγγελόπουλος, αρχιτέκτονας – μηχανικός. Θεοδοσία Φλώρου, εκπαιδευτικός. Θανάσης Γρηγορόπουλος, ηλεκτρονικός μηχανικός. Μαγδαλινή Κωστοπούλου, αγιογράφος – ζωγράφος.

Στην ανακοίνωση – πρόσκλησή τους αναφέρουν:

“Ως ενεργοί πολίτες, με πραγματική αγωνία για το μέλλον μας, για το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του τόπου μας και χωρίς ιδιοτέλεια, πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου.

Οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί του ευρύτερου προοδευτικού τόξου θεωρούμε πως έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και δεν έχουν την δυνατότητα -ούτε και την δυναμική στην κοινωνία- για να ανατρέψουν την σημερινή τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

Ως ενεργοί πολίτες, μακριά από μικροκομματικές και ιδιοτελείς προσεγγίσεις, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα χωράει «το όλον» της ευρύτερης δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης.

Εμείς, οι απλοί πολίτες, πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι η Αλλαγή, που θέλουμε να υπάρξει για την πατρίδα μας, για την προοδευτική παράταξη αλλά και για να υπάρξει ξανά ισορροπία στο πολιτικό

μας σύστημα.

Για την επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης-επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης, πιστεύουμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του ομιλία στην Αθήνα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «ΙΘΑΚΗ» (3/12/2025).

«Να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με τον λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν. Να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών.

Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.

Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν.

Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας. Όχι προνόμια και αξιώματα. Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε.

Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε!»

Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξαναγίνει η ανάγκη ιστορία! Δεν περισσεύει κανείς!”.