Το έθιμο της ευλογίας του Χριστόψωμου στη Μεσσήνη

Το έθιμο της ευλογίας του Χριστόψωμου, που προαναγγέλλει τη γέννηση του Χριστού και συμβολίζει την ευημερία των ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

Το χριστόψωμο, προσφορά όλων των αρτοποιών της Μεσσήνης, ευλόγησε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης, Κωνσταντίνος Μελισσουργός. Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ευχήθηκε σε όλους υγεία και χρόνια πολλά, ενώ το Χριστόψωμο μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους.

Ο δήμαρχος τόνισε πως η συμμετοχή στη γιορτή είναι ενθαρρυντική και δείχνει την αγάπη των δημοτών να στηρίξουν τις εκδηλώσεις του Δήμου και να παραμείνουν στην πόλη. Παράλληλα, τους προέτρεψε να δείξουν προτίμηση και στην τοπική αγορά, ενισχύοντας με τις αγορές τους τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Στην πλατεία πραγματοποιήθηκε επίσης δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό «Το πρώτο μας Σχολείο», το ΚΔΑΠ Αμπάριζα και την Κοιν. Σεπ. «Ρέκτης», με τη συμμετοχή των μικρών παιδιών. Πολλά παιδιά απόλαυσαν επίσης δωρεάν βόλτα με το τρενάκι που λειτουργεί πρωί και απόγευμα στην πλατεία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς και κάλαντα από τα παιδικά τμήματα του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης.