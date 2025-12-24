Σοβαρές ζημιές από φωτιά σε δύο σπίτια στον Αριστομένη

Λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά σε οικία στον Αριστομένη και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από Καλαμάτα, Γαργαλιάνους και Κυπαρισσία.
Από τη φωτιά καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς η μία κατοικία, ενώ υπέστη σοβαρές ζημιές και μία δεύτερη εφαπτόμενη οικία, χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Κ.Ηλ.