eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025 11:15

Σοβαρές ζημιές από φωτιά σε δύο σπίτια στον Αριστομένη

Γράφτηκε από

Σοβαρές ζημιές από φωτιά σε δύο σπίτια στον Αριστομένη

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σοβαρές υλικές ζημιές σε δύο μονοκατοικίες στον Αριστομένη του Δήμου Μεσσήνης, προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά σε οικία στον Αριστομένη και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από Καλαμάτα, Γαργαλιάνους και Κυπαρισσία.

Από τη φωτιά καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς η μία κατοικία, ενώ υπέστη σοβαρές ζημιές και μία δεύτερη εφαπτόμενη οικία, χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις