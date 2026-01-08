Εντυπωσιακός απολογισμός της ΟΑΚ για το 2025

Ο επιχειρησιακός απολογισμός ήταν και αυτή τη χρονιά εντυπωσιακός: 43 επιχειρήσεις σε πυρκαγιές υπαίθρου, 13 παροχές βοήθειας σε πολίτες, 3 αστικά συμβάντα, 2 επεμβάσεις σε πλημμυρικό φαινόμενο. Οι εθελοντές επιχείρησαν συνολικά 878 ώρες. Τα οχήματά διένυσαν περισσότερα από 9.800 χιλιόμετρα!

Η προσφορά των εθελοντών

Η προσφορά των εθελοντών είναι τεράστια και η ΟΑΚ μέσω του προέδρου της Κώστα Βλαχονικολού και του γενικού γραμματέα Νίκου Κυριακουλάκου απονέμει τα εύσημα: “Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχουν άνθρωποι. Εθελοντές που άφησαν οικογένεια, εργασία και προσωπικό χρόνο για να βρίσκονται εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Με συνεργασία, εκπαίδευση και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία της Μεσσηνίας, στηρίζοντας το έργο της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων Αρχών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές μας, στους συνεργαζόμενους φορείς, στους χορηγούς που μας υποστηρίζουν, αλλά και στους πολίτες που μας εμπιστεύονται. Συνεχίζουμε με σχέδιο, με συνέπεια με εθελοντική ψυχή”.