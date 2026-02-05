Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο (Βίντεο)

Το μωρό της οικογένειας, μόλις 6 μηνών, βρέθηκε το πρωί στην κούνια του χωρίς να έχει αισθήσεις του.

Οι γονείς, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ακόμα ένα παιδάκι, μετέφεραν το βρέφος στο κέντρο υγείας Θέρμου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βρέφος είχε καταναλώσει γάλα τις προηγούμενες ώρες. Το άψυχο κορμάκι του βρέφους μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία που οδήγησαν το μωράκι στον θάνατο .