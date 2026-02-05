Πεζοπορία διοργανώνουν «Τα Γεράκια»

"Σε μια διαδρομή που συνδυάζει φύση, νερό, ιστορία και αυθεντική αγροτική αρχιτεκτονική, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν τόπο λιτό και ταυτόχρονα πλούσιο σε εικόνες και συναισθήματα. Το μονοπάτι περνά μέσα από καταπράσινα σημεία, ρεματιές, μικρά γεφυράκια και τρεχούμενα νερά, ενώ αποκαλύπτει σταδιακά το τοπίο της Ποταμιάς, έναν οικισμό δεμένο αρμονικά με το φυσικό του περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, οι περιηγητές θα θαυμάσουν δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που χαρακτήρισε τον τρόπο ζωής των παλιών κατοίκων: πέτρινα σπίτια, αυλές και στοιχεία που μαρτυρούν μια καθημερινότητα βασισμένη στη γη και στο νερό.

Η διαδρομή είναι ήπια, κατάλληλη για οικογένειες και για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα. Στόχος της ομάδας είναι η βιωματική γνωριμία με τον τόπο, το περπάτημα με χαλαρό ρυθμό, η παρατήρηση και η ανταλλαγή εμπειριών" αναφέρεται στο κάλεσμα. Για πληροφορίες: 6945568387.