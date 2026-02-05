Εξόρμηση του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας στο Oρος Αιγάλεω

Η πεζοπορία ξεκινά από το χωριό Μουζάκι (υψόμετρο 410 μ.) και, περνώντας από την κορυφή της Αγίας Κυριακής (1.060 μ.), καταλήγει στο χωριό Χριστιανούπολη. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής κινείται μέσα σε δάσος βελανιδιάς, προσφέροντας σκιά και εναλλαγές τοπίου. Μετά την πεζοπορία θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στη Μαραθόπολη για καφέ και φαγητό.

Ο βαθμός δυσκολίας της διαδρομής είναι 1+ και πρόκειται για εύκολη πεζοπορία, ωστόσο απαιτείται καλή φυσική κατάσταση. Η διάρκεια της πορείας υπολογίζεται στις 6 έως 7 ώρες, ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας. Η αναχώρηση θα γίνει από τα γραφεία του Συλλόγου στις 7 π.μ. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γιώργο Πετρόπουλο στο τηλέφωνο 6977547745.