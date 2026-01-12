Έκοψαν πίτα οι Μεσσήνιοι της Δυτικής Αττικής

18:57 12/01
Στην εκδήλωση όμορφη εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, οι μεσσηνιακής καταγωγής βουλευτές Νάντια Γιαννακοπούλου και Δημήτρης Καλογερόπουλος, καθώς και ο συνάδελφος τους Μπάμπης Καραθάνος, ο δήμαρχος Περιστεριού Ανδρέας Παχατουρίδης και ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπος Αλεξανδράτος.
View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/348215-ekopsan-pita-oi-messinioi-tis-dytikis-attikis?fbclid=IwY2xjawPSCldleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR5e4K0tBlCflBkMKGuA8UjiQhc1YoR9iQahRdAOVWgbVyXQ6scWAWopFExziA_aem_Qao3Mq6Wtw0AT3W6SJDtrg#sigProId15e87ec8bb
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/348215-ekopsan-pita-oi-messinioi-tis-dytikis-attikis?fbclid=IwY2xjawPSCldleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR5e4K0tBlCflBkMKGuA8UjiQhc1YoR9iQahRdAOVWgbVyXQ6scWAWopFExziA_aem_Qao3Mq6Wtw0AT3W6SJDtrg#sigProId15e87ec8bb