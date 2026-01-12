eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026 18:52

Έκοψαν πίτα οι Μεσσήνιοι της Δυτικής Αττικής

Έκοψαν πίτα οι Μεσσήνιοι της Δυτικής Αττικής

Την βασιλόπιτα για το 2026 έκοψε την Κυριακή στα γραφεία του στο Περιστέρι ο Σύλλογος Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής.

Στην εκδήλωση όμορφη εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, οι μεσσηνιακής καταγωγής βουλευτές Νάντια Γιαννακοπούλου και Δημήτρης Καλογερόπουλος, καθώς και ο συνάδελφος τους Μπάμπης Καραθάνος, ο δήμαρχος Περιστεριού Ανδρέας Παχατουρίδης και ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπος Αλεξανδράτος.

