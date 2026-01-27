Συνεχίζονται οι έρευνες για το πέμπτο άτομο που αγνοείται στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μιας γυναίκας που αγνοείται στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, όπου μεγάλη πυρκαγιά, για άγνωστη αιτία που ερευνάται, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων γυναικών.

Στις έρευνες των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, συνδράμουν και μηχανήματα έργου, προκειμένου οι αρχές να φτάσουν άμεσα στον εντοπισμό της πέμπτης γυναίκας που αγνοείται.

Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) , το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

