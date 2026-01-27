Διαμορφώνεται το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Νεολαίας Καλαμάτας - Διήμερο δράσεων προγραμματίζεται τον Απρίλιο

“Θα χαρούμε πολύ να έχουμε τη συμβολή εκπροσώπων τοπικών φορέων πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας στη διαμόρφωση του Φεστιβάλ. Σκοπός μας είναι ένα πρόγραμμα πολυδιάστατο και δυναμικό που ενώνει όλη την κοινωνία και ευνοεί την ουσιαστική συμμετοχή των νέων” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, προσκαλώντας σε συνάντηση τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. στον Πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και θα ακολουθήσει συζήτηση για επιπλέον ιδέες και μελλοντικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας για την πόλη της Καλαμάτας.

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μιλώντας στην “Ε” η Σύμβουλος Νεολαίας Δήμου Καλαμάτας Αμέρισσα Γιαννούλη ανέφερε πως μέχρι στιγμής τα μέλη που έχουν κάνει εγγραφή στο Συμβούλιο είναι περίπου 100, με τα ενεργά να κυμαίνονται μεταξύ 20-25. Για την αναλογία του Συμβουλίου, η ίδια ενημέρωσε πως το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες, ωστόσο επειδή είναι πιο ευέλικτο το πρόγραμμα των φοιτητών, τα ενεργά μέλη προέρχονται κυρίως από τη φοιτητική κοινότητα. Ως προς τις νέες εγγραφές, η κα Γιαννούλη σημείωσε πως η πλατφόρμα είναι ενεργή για όσους ενδιαφέρονται, ξεκαθαρίζοντας πως η συμμετοχή στο Συμβούλιο δεν συνδέεται επ' ουδενί με κομματικές παρατάξεις, όντας κάτι εντελώς ανεξάρτητο. Για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ το διήμερο 25-26 Απριλίου, η Αμέρισσα Γιαννούλη γνωστοποίησε πως στόχος είναι να ενεργοποιηθούν διάφοροι δημόσιοι χώροι, όπως το Πάρκο του ΟΣΕ και το Πνευματικό Κέντρο, έτσι ώστε να ανοίξει τους ορίζοντες του και να ακουστεί ακόμα περισσότερο. Οσο για το αν η Καλαμάτα θα διεκδικήσει εκ νέου τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, η ίδια άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό. Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα άλλωστε έφτασε κοντά στη ανάληψη του θεσμού, καθώς μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας συγκαταλέχθηκε στις πέντε τελικές φιναλίστ πόλεις σε πανελλαδικό επίπεδο, καταλαμβάνοντας μάλιστα τη 2η θέση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Μετά την απήχηση του Χριστουγεννιάτικου Εργαστηρίου όπου δημιουργήθηκαν στολίδια για καλό σκοπό, το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας διοργανώνει ένα νέο εργαστήριο κεραμικής για νέους στο Αναγνωστήριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. “Στις 14 Φεβρουαρίου, παγκόσμια μέρα φιλίας (αλλά και ερωτευμένων) δίνουμε την ευκαιρία σε νέους της πόλης μας να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό δωράκι από πηλό για να το χαρίσουν στο αγαπημένο τους πρόσωπο, είτε αυτό είναι το φιλαράκι τους, είτε το ταίρι τους, είτε ο ίδιος τους ο εαυτός” τονίζεται στη σχετική πρόσκληση. Παράλληλα, το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας θα διοργανώσει το επόμενο δίμηνο έξι δωρεάν εργαστήρια ζωγραφικής για αρχάριους με τεχνικές αναδείξεις τοπίων-φύσης. Μέσα σε πέντε Κυριακές και ένα Σάββατο θα δοθεί η ευκαιρία, όχι μόνο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά επικοινωνίας και συμμετοχικότητας σε μια ομάδα νέων με κοινό την όρεξη για δημιουργία.