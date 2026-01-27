Σε “πισίνα” μετατράπηκε ξανά το Δικαστικό Μέγαρο  

Σε “πισίνα” μετατράπηκε για μια ακόμα φορά χθες, το πολύπαθο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, στα γνωστά προβληματικά του σημεία, εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης.

Στο κτήριο “σουρωτήρι”, από το υπόγειο και το ισόγειο μέχρι τον 1ο και τον 2ο όροφο, είχαν σχηματιστεί “λίμνες” και το νερό της βροχής συνέχιζε να πέφτει στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα στον κόσμο που κυκλοφορούσε.

Για να εξαλειφθούν οι “λίμνες” και να απομακρυνθεί το νερό, ανέλαβε δράση η καθαρίστρια του Μεγάρου, γι’ αυτό και στα προβληματικά σημεία υπήρχαν σκούπες και προειδοποιητικές πινακίδες για τον κίνδυνο ολισθηρότητας και της πρόκλησης ατυχήματος.

Για το γεγονός αυτό δεχθήκαμε και πάλι διαμαρτυρίες, από δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες.

Να υπενθυμίσουμε ότι για να αντιμετωπιστεί η προβληματική και απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που είναι γνωστή εδώ και χρόνια, δόθηκε αγώνας. Τη λύση εκτιμάται ότι θα δώσει η ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, έργο που έχει δημοπρατηθεί από τις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” με προϋπολογισμό 4.792.000 ευρώ κι εκτιμάται ότι φέτος, επιτέλους, θα αρχίσει να υλοποιείται.

Γ.Σ.