Διήμερη απεργία των οδηγών ταξί και στην Καλαμάτα

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας δηλώνει τη μαζική και αγωνιστική συμμετοχή του στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου, σήμερα και αύριο, “έπειτα από ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση”, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του.

Παρατηρεί “ως εδώ! Δεν θα πληρώσουμε εμείς τις αποτυχίες σας” και σημειώνει: “Η κυβερνητική πολιτική απέναντι στα ταξί είναι πολιτική απαξίωσης, εγκατάλειψης και εξόντωσης των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών. Μας ζητούν να επιβιώσουμε με εκρηκτικό κόστος λειτουργίας, χωρίς προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, χωρίς στοιχειώδη στήριξη, χωρίς διάλογο, χωρίς σεβασμό.

Δεν ανεχόμαστε άλλο τη φορολογική αδικία που στραγγαλίζει τον επαγγελματία ταξιτζή. Απαιτούμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και όχι τιμωρητική πολιτική.

Δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία με το ερανιστικό νομοσχέδιο, όπου παραμένουν δεκάδες εκκρεμότητες στα συρτάρια του υπουργείου. Απαιτούμε άμεση υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων.

Δεν ανεχόμαστε άλλο τη βίαιη και πρόωρη επιβολή της ηλεκτροκίνησης, χωρίς υποδομές και χωρίς χρηματοδοτικά εργαλεία. Απαιτούμε παράταση της υποχρέωσης έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Δεν ανεχόμαστε άλλο την ασυδοσία των πολυεθνικών εφαρμογών, που λειτουργούν χωρίς κανόνες με τις πλάτες τις Πολιτείας, διαλύοντας τον υγιή ανταγωνισμό τα Ράδιο Ταξί και το εισόδημά μας.

Δεν ανεχόμαστε άλλο την υποκλοπή μεταφορικού έργου από Ε.Ι.Χ., που γίνεται μπροστά στα μάτια της Πολιτείας με την ανοχή – αν όχι τη συνενοχή – των ελεγκτικών μηχανισμών. Απαιτούμε άμεσες και ουσιαστικές αποφάσεις πάταξης της παρανομίας.

Δεν ανεχόμαστε άλλο την απαξίωση του τιμολογίου, που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Απαιτούμε αναπροσαρμογή τιμολογίου, καθώς η αύξηση του 2022 εξανεμίστηκε από το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής της λόγω πληθωριστικών πιέσεων.

Συνάδελφοι, ο κλάδος δεν έχει άλλη αντοχή. Η σιωπή είναι συνενοχή και η ανοχή είναι καταδίκη. Η απεργία δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι αγώνας επιβίωσης για τις οικογένειες μας”.

Καταλήγοντας, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας καλεί “όλους τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί της Καλαμάτας να δώσουν μαζικό, ενωτικό και αγωνιστικό παρών. Να δείξουμε ότι τα ταξί δεν σκύβουν το κεφάλι, δεν εκβιάζονται και δεν διαπραγματεύονται την επιβίωσή τους. Ή θα μας ακούσουν, ή θα μας βρουν απέναντι”.