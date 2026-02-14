Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Αντιπαράθεση για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Σφοδρή αντιπαράθεση συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για το ζήτημα της κακοκαιρίας που έχει πλήξει την περιοχή.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.που είχαν ζητήσει οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είχαν θέσει το θέμα «Σχέδιο και δράσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές λόγω των πλημμυρών της 5/2/2026 στους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, γεφύρια, ρέματα) και στους ιδιώτες πλημμυροπαθείς. Αίτημα για κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κυρίως των Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Τριπύλης, Αυλώνας, Αετού. Ίση και δίκαιη κατανομή των πόρων της Πολιτικής Προστασίας».

Την ανάγκη πρόληψης και ευθύνες για τον τρόπο διαχείρισης της όλης κατάστασης επέρριψε η αντιπολίτευση, ενώ από τη δημοτική αρχή τονίστηκε ότι ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όλος ο μηχανισμός του δήμου ήταν έξω να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, σημειώνοντας παράλληλα πως οι πόροι της Πολιτικής Προστασίας είναι ελάχιστοι.

Αρχικά ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, όπως και τονδήμαρχο και τη ΔΕΥΑ Ζαχάρως, που έσπευσε για βοήθεια στηνΤριφυλία, αλλά και τους χειριστές του δήμου, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους:«Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε, ήταν ένα καιρικό φαινόμενο που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε».

Από τη μείζονα αντιπολίτευση η Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε πως «κανείς δεν είπε ότι δεν ήταν ένα ακραίο και έντονο φαινόμενο. Το ζήτημα είναι ότι είχαμε δοκιμαστεί τον Οκτώβριο. Τι κάνατε από τότε και μετά εκεί που θα μπορούσαμε να προλάβουμε καταστάσεις. Έχουν γίνει αιτήσεις πολιτών για καθαρισμό ρεμάτων και στα Μυραίικα και στο Καρτελά, κινδύνεψαν ζωές. Είσαστε 7 χρόνια και κρίνουμε το δικό σας έργο, την πρόνοια σας για την ασφάλεια των πολιτών. Στη διαχείριση δεν υπήρξε κανένας συντονισμός, πού ήταν το όργανο Πολιτικής Προστασίας, ζητούσαν μηχανήματα οι πρόεδροι και δεν υπήρχαν». Κατέκρινε επίσης το γεγονός ότι τμηματικά μπήκαν οι ΔΚ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ρώτησε τι έχουν προβλέψει για να αποζημιωθούν οι πολίτες, αλλά και ποιος είναι ο σχεδιασμός για να αποφευχθούν τα χειρότερα: «Πρέπει να υπάρχει σωστή και υπεύθυνη στάση και να ακούτε την κριτική. Οι κ.κ.Τζανέτος και Βλάχος ήταν στο πόδι, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη».

Απαντώντας ο κ. Λεβεντάκης σημείωσε ότι «τα μηχανήματα που έχει ο δήμος δούλεψαν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά ήταν τόσες οι ζημιές και στα δίκτυα και θα μας κρίνει ο κόσμος. Αυτές είναι οι δυνατότητες του δήμου, είμαστε παρόντες, είμαστε στον δρόμο μούσκεμα. Ζητάτε από τονδήμο ευθύνες, αλλά τα ρέματα ανήκουν στην Περιφέρεια, έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε να κάνουμε και αν χρειαστεί να απολογηθούμε θα το κάνουμε με χαρτιά».

Παρεμβαίνοντας η κ. Παναγιωτοπούλου είπε ότι «είναι δική σας ευθύνη αν δεν δουλεύουν όλα τα μηχανήματα και αν η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη,δεν έχετε καταφέρει 7 χρόνια να έχετε ετοιμοπόλεμα τα μηχανήματα». Και άσκησε κριτική για τον τρόπο κατανομής των χρημάτων της Πολιτικής Προστασίας και καταλήγοντας τους καταλόγισε πως λειτουργούν με μεγάλη επικινδυνότητα για τους πολίτες.

Παρεμβαίνοντας ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασία Αντώνης Βλάχος τόνισε πως δούλευαν 7 μηχανήματα μαζί με αυτά της Περιφέρειας και πως τα χρήματα της Πολιτικής Προστασίας είναι πολύ λίγα, ενώ τόνισε πως είχαν υποβάλει αίτημα για καθαρισμό για 16 ρέματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης τόνισε πως η αντιπολίτευση έχει θεσμικό ρόλο και πρέπει να τον ασκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ καταλόγισε στηνΠολιτική Προστασία ότι δείχνει ασόβαρη, όταν κάθε μέρα ξέχναγε να βάλει και μια κοινότητα σε έκτακτη ανάγκη.

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου ευχαρίστησε τους εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την κατάσταση σημειώνοντας πως πριν λίγο καιρό είχαν ψηφίσει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και όπως είχε επισημάνει ήταν ένα σχέδιο επί χάρτου: «Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχουν χρήματα και τα έργα γίνονται αποσπασματικά. Θέλουμε να μας παρουσιάσετε ποιο είναι το σχέδιό σας, αυτό που θέλετε να κάνετε».

Στις τοποθετήσεις τωνδημοτικώνσυμβούλων, ο Περικλής Κανελλόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις κοινότητες και χρειάζεται προγραμματισμός.

Ο Βασίλης Αγγελόπουλος τόνισε πως «αν υπήρχε περισσότερη συνεργασία με τους προέδρους θα αντιμετωπίζονταν ορισμένα πράγματα, η πρόληψη είναι σημαντική τη στιγμή που δεν υπάρχουν μηχανήματα», με τον κ. Λεβεντάκη να παρεμβαίνει σε αυτό το σημείο λέγοντας «πως όσες φορές προσπάθησα να τοποθετήσω κάποιον άνθρωπο σύμβουλο στουςΓαργαλιάνους κανείς δεν κάθεται, εκτός από τον κ. Αυρηλιώνη, σηκώνονται και φεύγουν».

Η Σταματία Αλεξοπούλου σημείωσε ότι θα έπρεπε να έχουν μπει περισσότερα χωριά σε έκτακτη ανάγκη.

Ο Παναγιώτης Τσαφαράς τόνισε ότι «τα φαινόμενα των τελευταίων 2 μηνών μας κάνουν πιο σοφούς, σήμερα όμως πρέπει να συσκεφτούμε, να αποφασίσουμε και να δράσουμε για να μην έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα».

Ο Σωτήρης Μπακούρος τόνισε ότι δεν δέχεται «να γίνεται εργαλειοποίηση από την αντιπολίτευση ένα καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή. Θα ήθελα εκείνο το βράδυ να είναι παρόντες και η αντιπολίτευση», ενώ συμφώνησε ότι και ο δήμος έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τους προέδρους. Ωστόσο η τοποθέτηση του κ. Μπακούρου περί εργαλειοποίησης προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, με την κ. Παναγιωτοπούλου να τονίζει ότι «η σιωπή δείχνει συνενοχή, προκαλέσαμε αυτή τη συνεδρίαση για να δούμε ένα σχέδιο, η κριτική είναι για να γίνετε καλύτεροι». Ενώ ο κ. Κατρίτσης χαρακτήρισε απαράδεκτη την τοποθέτηση του κ. Μπακούρου.

