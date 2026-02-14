Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα

Είχε προηγηθεί σύλληψή του εκ νέου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα, με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ