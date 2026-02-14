Η πρόσφατη πτώση σοβάδων στη διασταύρωση των οδών Αριστοδήμου και Γεωργούλη επαναφέρει με τον πιο σαφή τρόπο ένα ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, που συχνά παραμένει στο περιθώριο: την κατάσταση των κτηρίων στο κέντρο της πόλης.

Πολυκατοικίες με εμφανώς φθαρμένα μπαλκόνια και εκτεθειμένο οπλισμό μένουν χωρίς συντήρηση, καθώς οι ιδιοκτήτες δυσκολεύονται οικονομικά να προχωρήσουν σε εργασίες αποκατάστασης ή τις αμελούν. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα των εγκαταλελειμμένων κατοικιών, που αφήνονται να καταρρεύσουν σταδιακά, με τον καιρό και τα φυσικά φαινόμενα να λειτουργούν ως… εργολάβοι κατεδάφισης. Το πρόβλημα δεν είναι αισθητικό, αλλά ζήτημα σωματικής ακεραιότητας των πεζών, κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει.

Τ.Αν.