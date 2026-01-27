Επιστημονική ημερίδα το Σάββατο στην Καλαμάτα: “Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα”

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο από τις 9.30 π.μ – 2 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Οπως τονίζεται από τους διοργανωτές: “Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στελεχών για αποτελεσματική τυπική και μη τυπική μάθηση αναδεικνύεται ως σημαντικός πυλώνας στην οικοδόμηση κοινωνιών συμπερίληψης στις οποίες εντατικοποιούνται οι καθημερινές διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και οικοδομείται το εθνικό/Ευρωπαϊκό αφήγημα μέσα σε συνθήκες πολυπλοκότητας, αμφισημίας, ανασφάλειας, και αβεβαιότητας. Η απομάθηση διχαστικών δίπολων μιας ουσιοκρατικής αντίληψης εμείς vs οι άλλοι, συνάδει με την αναγκαιότητα των παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών να επανεκπαιδευτούν για το πώς θα συνυπάρχουν ειρηνικά και παραγωγικά οι πολλαπλές αφηγήσεις συγκρότησης των σύγχρονων ταυτοτήτων. Η ημερίδα αυτή έχει ως στόχο να ρίξει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διαπολιτισμικά στελέχη στα σύγχρονα πλουραλιστικά περιβάλλοντα και να εντοπίσει προοπτικές για τη δημιουργία πιο περιεκτικών και αποτελεσματικών συμπεριληπτικών πρακτικών εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης τόσο για τους ντόπιους πληθυσμούς όσο και για τους μετανάστες/ πρόσφυγες. Επιπλέον, στοχεύει στο να αναδείξει τις αναγκαίες συστημικές αλλαγές που απαιτούνται για την οικοδόμηση συμπεριληπτικών κοινωνιών με άμβλυνση των ανισοτήτων και των αποκλεισμών καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης, όπως Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης, οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ημερίδα θα γίνει εκτενής αναφορά στο Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση», το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών”. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες παρευρεθούν με φυσική παρουσία. Η ημερίδα θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω διαδικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την ημερίδα θα ανοίξουν με χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, και ο διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Παναγιώτης Αγγελίδης. Ακολούθως, εισηγήσεις θα κάνουν η Ζωή Καρανικόλα, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών, ο Αλέξης Πέτρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και η Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργός και προϊσταμένη της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Καλαμάτας, αναπτύσσοντας θεματικές που αφορούν το πλαίσιο και τις σύγχρονες προκλήσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς και πρακτικές διαμεσολάβησης στο σχολείο και στην κοινότητα. Στη δεύτερη συνεδρία θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές με εισηγητές τους Γκαλίνα Αλτουχόβα, προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΥΠΑΙΘΑ, και Σπυριδούλα Γιάκη, σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με στρογγυλό τραπέζι, υπό τον συντονισμό της Ευγενίας Αρβανίτη, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμμετοχή του καθηγητή Αλέξη Πέτρου, του εκπαιδευτικού Γιώργου Μπέστια, της κοινωνικής λειτουργού Κυριακής Σχοινά, της συνεργάτιδας του Φόρουμ Αριάδνης Κουζέλη και της εκπαιδευτικού Ανδριανής Παντζή, με αντικείμενο τις συστημικές αλλαγές και τις προοπτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.