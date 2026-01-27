Πλημμύρισε το Κοπανάκι

Προβλήματα δημιουργήθηκαν στο Κοπανάκι χθες τα ξημερώματα, από την πολύ ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή.

Από τα έντονα φαινόμενα προκλήθηκε βλάβη σε αγωγό ύδρευσης με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην Τ.Κ. Κοπανακίου.

Με ανακοίνωση της η ΔΕΥΑ Τριφυλίας συνέστησε την αποφυγή κατανάλωσης νερού λόγο θολότητας σημειώνοντας χαρακτηριστικά «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή, παρατηρείται θολότητα στο νερό που προέρχεται από τις πηγές. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσής του για τις επόμενες ώρες».

Στο Κοπανάκι δρόμοι πλατείες και αυλές σπιτιών έμοιαζαν με μια τεράστια λίμνη, με το νερό να φτάνει σε οριακό σημείο χωρίς όμως να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Για το λόγο αυτό στην περιοχή έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το κλιμάκιο Κυπαρισσίας με οχήματα και προσωπικό για να επέμβουν αν χρειαστεί.

Κ.Μπ.