Μεσσηνία: Σύλληψη για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας 4 σκυλιών

Για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας 4 σκυλιών, που είχε στην ιδιοκτησία του συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 69χρονος στην περιοχή Κοκκινοχώματα στη Χώρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Ειδικότερα όπως διαπίστωσαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Τρφυλίας ο 69χρονος είχε εντός περιφραγμένου χώρου 3 σκυλιά για τα οποία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα και δεν ήταν τσιπαρισμένα, ενώ εκτός του περιφραγμένου χώρου βρέθηκε ένας ακόμα σκύλος ιδιοκτησίας του, ο οποίος ήταν σε άσχημη κατάσταση, ελλιποβαρής.

Ο 69χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ πλέον έχει αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Κυπαρισσίας. Πάντως του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8.900 ευρώ.