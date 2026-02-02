Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας: Συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, “για να γυρίζουμε σπίτι μας ασφαλείς”, όπως τονίζει σχετικά και οργανώνει συγκέντρωση στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Καλαμάτα, στις 11 το πρωί.

Απαιτεί “να αποκαλυφτούν τα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν οι ευθύνες κράτους, κυβέρνησης και εργοδοσίας” και “από την Επιθεώρηση Εργασίας να διενεργηθούν άμεσα έλεγχοι στα εργοστάσια της Μεσσηνίας για την τήρηση των μέτρων υγιεινής κι ασφάλειας, τις ελλείψεις που υπάρχουν και ευθύνονται για τα συνεχή εργοδοτικά εγκλήματα”.

Αναλυτικά, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας αναφέρει:

“Συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών την Τρίτη 3 Φλεβάρη. Απεργούμε για να γυρίζουμε σπίτι μας ασφαλείς.

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί το νέο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με 5 νεκρές συναδέλφους. Η εργατική τάξη και στον κλάδο μας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος για να βγάλει το μεροκάματο. Μόνο το 2025 πανελλαδικά 201 εργαζόμενοι δεν γύρισαν σπίτι τους από την δουλειά.

Αυτή είναι η λεγόμενη «ανάπτυξη» που από τη μια οι βιομήχανοι του κλάδου τροφίμων μετράνε εκατομμύρια κέρδη και οι εργάτες μετρούν νεκρούς και τραυματίες. Το σύνθημα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές - Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», για άλλη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο.

Οι βιομήχανοι του κλάδου έχουν συνένοχο την κυβέρνηση που συνεχίζει το αντεργατικό έργο όλων των προηγούμενων εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΕΕ που αντιμετωπίζει την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς ως κόστος. Η απαξίωση και υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών της Επιθεώρησης Εργασίας, το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ασυλία στην εργοδοσία, τα νομοσχέδια για 13ωρα και 12ωρα, είναι αποτελέσματα εφαρμογής της πολιτικής που τσακίζει τη ζωή, τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και υποβαθμίζει σε δευτερεύοντα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Απαιτούμε να αποκαλυφτούν τα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν οι ευθύνες κράτους, κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των συναδελφισσών. Η πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων είναι να δυναμώσει ο αγώνας μας για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας. Με οργάνωση στους χώρους δουλειάς, απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία, για την προστασία της ζωής μας. Απαιτούμε από την Επιθεώρηση Εργασίας να διενεργηθούν άμεσα έλεγχοι στα εργοστάσια της Μεσσηνίας για την τήρηση των μέτρων υγιεινής κι ασφάλειας, τις ελλείψεις που υπάρχουν και ευθύνονται για τα συνεχή εργοδοτικά εγκλήματα.

Να δώσουμε μαζί αποφασιστικό αγώνα σε όλους τους χώρους δουλειάς για πραγματικά μέτρα ασφάλειας ώστε να γυρίζουμε όλοι σπίτια μας υγιείς.

Όχι άλλο αίμα στο βωμό του κέρδους! Όλες και όλοι δίνουμε το παρόν στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 11 π.μ.”.