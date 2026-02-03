Καλαμάτα: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη ματωμένη 8η Φεβρουαρίου 1944

Την εκδήλωση οργανώνουν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Δήμος Καλαμάτας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί ο συλλογικός τόμος του περιοδικού “Τετράδια” (εκδόσεις “Στοχαστής”), που είναι αφιερωμένος στη συμβολή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την Εθνική Αντίσταση και τα 30 χρόνια δράσης του ΕΣΔΟΓΕ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Ομιλητές θα είναι οι: α) Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος γενικός επιθεωρητής Στρατού συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: “Η μνημειώδης συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών”. β) Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, φιλόλογος - ιστορικός, πρώην δήμαρχος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ: “Η Εθνική Αντίσταση και οι γερμανικές θηριωδίες στη Μεσσηνία”.

γ) Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, πανεπιστημιακός, συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: “Αντίσταση, μνήμη, δικαιοσύνη. Η επικαιρότητα του αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών”.

Την εκδήλωση προλογίζουν οι Θανάσης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας και Κώστας Αλεξίου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ.

Συντονιστής θα είναι ο Θανάσης Πετράκος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ και εκπρόσωπος του Συλλόγου “Μανώλης Γλέζος”.

* Την επόμενη μέρα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στο νεκροταφείο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί η τελετή μνήμης για τους εκατοντάδες πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την ίδια ημερομηνία το 1944, στο παλιό στρατόπεδο της πόλης και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους στα παλιά Σφαγεία, στην άμμο, στη Δυτική Παραλία.

Την εκδήλωση οργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας, οι Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και οι συγγενείς των θυμάτων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10.30 το πρωί, στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο νεκροταφείο, θα τελεστεί μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των εκτελεσθέντων και αμέσως μετά, στο κενοτάφιο, θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση, αναφορά στο ιστορικό της εκτέλεσης, προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφανιών.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Δήμου και συγγενείς των θυμάτων θα μεταβούν στο μνημείο για τους εκτελεσθέντες στην είσοδο του παλιού στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος Πεζικού, όπου θα καταθέσουν λίγα άνθη, αποδίδοντας σεμνό χαιρετισμό στη μνήμη τους.

Η αείμνηστη αντιστασιακός Πότα Κακκαβά που ήταν ο άνθρωπος που είχε ζήσει τα γεγονότα και είχε ξεκινήσει την οργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής στους εκτελεσθέντες, σε αναφορές της στο ιστορικό των εκτελέσεων, σε παλιότερες εκδηλώσεις μνήμης, είχε σημειώσει ότι “το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 1944, ημέρα αγοράς για την Καλαμάτα, οι Γερμανοί προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις, μάζεψαν 1.800 κι έκλεισαν όλη την πλατεία 23ης Μαρτίου”. Είχε ενημερώσει ότι οι συλλήψεις ήταν και για αντίποινα για την αντίσταση και τις απώλειες που είχαν οι Γερμανοί, αλλά είχε παρατηρήσει πως “ή προδότης θα ήσουν ή θα έκανες αντίσταση για να απελευθερώσεις την πατρίδα σου”.

Σύμφωνα με την αφήγηση της Π. Κακκαβά, όταν τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 1944 πήγαν στο 9ο Σ.Π. οι συγγενείς, οι Γερμανοί τους είπαν ότι τους έστειλαν εργάτες στη Γερμανία. Ομως, το αίμα που είχε κυλήσει από τα καμιόνια που μετέφεραν τους εκτελεσθέντες, φαινόταν κι έμαθαν πού τους είχαν θάψει, αλλά τους ξέθαψαν όταν έφυγαν οι Γερμανοί.

Τους πρώτους 14 πατριώτες που ξέθαψαν από την άμμο στα παλιά Σφαγεία, τους έθαψαν στον Αβραμόγιαννη και το καλοκαίρι του 1945 οι Αγγλοι που ανέλαβαν, μέτρησαν άλλους 520 εκτελεσθέντες. Η Π. Κακκαβά είχε αποκαλύψει ότι δεν τολμούσαν να πουν για τους εκτελεσθέντες, “γιατί αν είχες σκοτωμένο από Γερμανό, ήσουν προδότης”.

