Φεμινιστική για σποτ 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού: “Ντροπή για τη γυναίκα - ντροπή για τον Δήμο!”

“Ντροπή για τη γυναίκα - ντροπή για τον Δήμο!” χαρακτηρίζει το επίσημο σποτ του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού η Φεμινιστική Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Πέρσι η Δημοτική Αρχή παρενέβη στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου προκειμένου να μην προβληθεί το ντοκιμαντέρ “αδέσποτα κορμιά”. Ένα ντοκιμαντέρ φάρος στην αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος.

Αυτές τις μέρες έκπληκτοι οι δημότισσες και οι δημότες της Καλαμάτας παρακολουθούμε μια διαφήμιση του Καλαματιανού Καρναβαλιού, με σκοπό την προσέλκυση κοινού, όπου ένα γυναικείο κορμί γίνεται “αντάλλαγμα” για το καρναβάλι…

Δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το Καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το Καρναβάλι;

Αυτό δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε!

Σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπείας και ο κατάλογος δεν τελειώνει.

Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της.

Η πόλη έχει τα θύματά της !...

Η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της. Να κατεβεί από όλα τα μέσα τώρα!

Το τράφικιγκ και η εμπορία ανθρώπων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως “πλάκα” για να διαφημιστεί το Καρναβάλι και να προσελκύσει… κόσμο.

Είναι μια απαράδεκτη διαφήμιση που προσβάλει την γυναικεία ύπαρξη και προσωπικότητα.

Απαιτούμε ο Δήμος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να αποσύρει την εν λόγω δυσφήμηση”.