Με επιτυχία η αιμοδοσία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας στον 1ο όροφο των δικαστηρίων.

Αρκετοί δικηγόροι και υπάλληλοι του Δικαστικού Μεγάρου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν αίμα, ενισχύοντας την Τράπεζας Αίματος που διατηρεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, για τις ανάγκες των δικηγόρων και των οικογενειών τους.

Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας Ολγα Θεοδώρου τόνισε πως η εθελοντική αιμοδοσία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας διοργανώνεται για 18 συναπτά χρόνια, δύο φορές το χρόνο, και τόνισε την ανάγκη να γίνει συνείδηση στον κόσμο η πράξη αυτή ανθρωπιάς και προσφοράς.

Παράλληλα επισήμανε πως δεν υπάρχει επάρκεια αίματος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και πρότεινε να διοργανωθούν ημερίδες για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος στο σημαντικό αυτό ζήτημα υγείας.

Κ.Ηλ.