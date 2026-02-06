Στάση λεωφορείου με σκέπαστρο στην Εστία

Στάση λεωφορείου με σκέπαστρο, έξυπνη διάβαση και φωτισμός πρόκειται να δημιουργηθεί έξω από την Φοιτητική Εστία Καλαμάτας και ο Σύλλογος Οικοτρόφων εκφράζει την ικανοποίησή του, που το αίτημά του γίνεται πράξη.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Οικοτρόφων Καλαμάτας αναφέρει: “Υστερα από απόφαση γενικής συνέλευσης που είχε πραγματοποιηθεί και την κινητοποίηση των οικοτρόφων, ο Σύλλογος πραγματοποίησε συνάντηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας στις 3/2 και κατάφερε να υλοποιηθεί το αίτημα των οικοτρόφων για να τοποθετηθεί στάση λεωφορείου με σκέπαστρο, έξυπνη διάβαση και φωτισμός έξω από την Φοιτητική Εστία. Όλοι μαζί οι οικότροφοι καταφέρνουμε τις διεκδικήσεις μας. Μαζί συνεχίζουμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας”