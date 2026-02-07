Oμιλία για τα ναρκωτικά στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γαργαλιάνων

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τις ναρκωτικές ουσίες και το πως επηρεάζονται οι νέοι τη σημερινή εποχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στους Γαργαλιάνους.

Την πρωτοβουλία για την εκδήλωση είχε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου και Λυκείου Γαργαλιάνων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και το ΚΕΠΕΠΨΥ.

Ομιλητές στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε σε χώρο του Λυκείου Γαργαλιάνων, ήταν ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας Τάσος Δεληγιάννης και η υπεύθυνη του ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη.

Ο κ. Δεληγιάννης προσέγγισε από αστυνομικής πλευράς το ζήτημα των εξαρτησιογόνων ουσιών και αναφέρθηκε στις μορφές που πραγματοποιείται σήμερα η διακίνηση ναρκωτικών μέσα από πλατφόρμες στο διαδίκτυο, τονίζοντας τους κινδύνους που υπάρχουν για τα ανήλικα άτομα.

Μίλησε ακόμη για τους παράγοντες που οδηγούν τους νέους στη χρήση ουσιών, στα είδη των ναρκωτικών και πως αυτά πλασάρονται με παραπλανητικό τρόπο από το διαδίκτυο.

Η κα. Βλαχοπουλιώτη από την πλευρά της τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των νέων από το σχολείο και το οικογενειακό περιβάλλον για τους κινδύνους των ναρκωτικών ουσιών και επισήμανε πως πρέπει να υπάρξει συλλογική προσπάθεια από φορείς για την προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις και τους κινδύνους της σημερινής ψηφιακής εποχής.

