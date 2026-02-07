Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών στην Τριφυλία

Τις πληγές της μετρά η Τριφυλία και ειδικά η ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας από την κακοκαιρία της Πέμπτης.

Από τις πλημμύρες προκλήθηκαν πολλά προβλήματα και ζημιές σε σπίτια, υποδομές, αυτοκίνητα, καλλιέργειες και εγκαταστάσεις. Η ορμή του νερού ήταν τέτοια που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του και σε ότι του στεκόταν εμπόδιο.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί αρκετές κατοικίες στις ευρύτερες περιοχές της Κυπαρισσίας Μυρέϊκα και Καρτελάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρισκόταν από προχθές με ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, κλήθηκε να επέμβει σε 20 περιστατικά για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, σε αρκετά από τα οποία δεν μπορούσε να επιχειρήσει λόγω του όγκου του νερού και της λάσπης που υπήρχε μαζί με φερτά υλικά.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Τριφυλίας καλεί όσους έχουν υποστεί ζημιές να υποβάλλουν δήλωση για τη καταγραφή τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλούνται οι πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τριφυλίας την 5η Φεβρουαρίου 2026, να προσέλθουν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα για να καταθέσουν δήλωση για την καταγραφή των ζημιών».

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δίκτυα ύδρευσης έχουν υποστεί ζημίες στην ευρύτερη περιοχή βόρεια της Κυπαρισσίας τόσο σε κεντρικούς αγωγούς όσο και σε δευτερεύοντες με τα συνεργεία της ΔΕΥΑΤ να προσπαθούν για την αποκατάσταση τους. Ενώ ζημιές υπάρχουν και στην περιοχή του Κοπανακίου.

Συγκεκριμένα σε ανακοινώσεις της η ΔΕΥΑΤ για την αποκατάσταση βλαβών σε Σανί, Καρτελά, Μεμί, Μύλους, τονίζει: «Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας ενημερώνει ότι, λόγω των εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Πέμπτης 5-2-26, τα συνεργεία της Επιχείρησης εργάστηκαν έως αργά χθες (προχθές) υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και προχώρησαν στην αποκατάσταση μέρους των ζημιών.

Οι εργασίες συνεχίζονται σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, στην περιοχή της Κυπαρισσίας ενδέχεται να παρουσιαστεί μειωμένη επάρκεια νερού και, κατά συνέπεια, προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε ορισμένα σημεία.

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης θολότητας στο νερό, ως αποτέλεσμα των βλαβών και των εργασιών αποκατάστασης. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης και ζητά την κατανόηση των πολιτών».

Ενώ για το Κοπανάκι αναφέρει ότι «λόγω πολλαπλών βλαβών σε αγωγούς ύδρευσης που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Πέμπτης 05/02/2026, παρατηρούνται διακοπές υδροδότησης στην περιοχή της Τ.Κ. Κοπανακίου Τριφυλίας, οι οποίες θα συνεχιστούν έως την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. Ο ακριβής χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας των ζημιών».

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μεγάλες είναι οι ζημιές και στο οδικό δίκτυο, επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό, από πλημμυρισμένα ρέματα τόσο στις Βρύσες όσο και στον Ξηρόκαμπο δρόμοι έχουν γίνει απροσπέλαστοι. Επίσης στα χωριά της ΔΕ Τριπύλης και στις Καρυές. Πολλά γεφύρια σε ρέματα βούλωσαν ή καταστράφηκαν με αποτέλεσμα την εκτροπή του νερού μέσα σε καλλιέργειες και ιδιοκτησίες. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας εργάζονταν για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών και την διευθέτηση των νερών σε μια κανονική ροή.

Μεγάλες ζημιές υπέστησαν θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη περιοχή της Ελαίας όπου θερμοκήπια πλημμύρισαν από τα νερά της Νέδας που υπερχείλισε με αποτέλεσμα να μπουν μέσα στις καλλιέργειες, κάποιες από τις οποίες ήταν σε στάδιο συγκομιδής. Ενώ ζημιές έχουν προκληθεί και σε πολλά ελαιοπερίβολα από τα ορμητικά νερά τόσο ρεμάτων, όσο και του Αρκαδικού ποταμού ο οποίος μετέφερε και ασύλληπτες ποσότητες από καλάμια, ξύλα και άλλα υλικά στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Κ.Μπ.