Νεκρός ο Χαμενεΐ: Επιβεβαίωση από την ιρανική κυβέρνηση (Βίντεο)

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας το Ισραήλ και διάφορες αραβικές χώρες. Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο, επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπόσχονται «σκληρή τιμωρία» στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

«Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», έκρινε μέσω X ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Τη μετάβαση θα εγγυηθεί τριανδρία που θα συνθέσουν ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχουσέιν Μοχσενί Εζεΐ και μέλος του συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, σύμφωνα με δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη στην κρατική τηλεόραση.

Νωρίς το πρωί, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, ανεμίζοντας σημαίες του Ιράν και κραυγάζοντας «θάνατος στην Αμερική», «θάνατος στο Ισραήλ», διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται μαύρο λάβαρο στον θόλο ιερού στην πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η είδηση του θανάτου αυτού που κυβέρνησε το Ιράν με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια, διαδεχόμενος τον αγιατολά Χομεϊνί, προκάλεσε επιδοκιμασίες, πανηγυρισμούς και ακούστηκε μουσική από κάποια παράθυρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον θάνατό του μέσω Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στη Φλόριντα, από όπου επιβλέπει αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, ου αλλάζει την όψη της Μέσης Ανατολής και προκαλεί ανησυχίες για τον εφοδιασμό των αγορών με πετρέλαιο.

«Ο Χαμενεΐ, μια από τις πιο σατανικές προσωπικότητες στην ιστορία, είναι νεκρός», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. «Ήταν ανίκανος να ξεφύγει από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα πολύ εξελιγμένα συστήματά παρακολούθησής μας και, (δεδομένου ότι) συνεργαστήκαμε στενά με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει», καυχήθηκε.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του ανώτατου ηγέτη.

Οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν «όλη την εβδομάδα» ή «για όσο χρειαστεί», ανέφερε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί ότι ο «ιρανικός λαός» έχει πλέον τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» που του έχει παρουσιαστεί για να «ανακτήσει» τον έλεγχο της χώρας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, βάζοντας στο στόχαστρο «εκτοξευτήρες πυραύλων και εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Το πτώμα του ανώτατου ηγέτη «ανασύρθηκε από τα συντρίμμια» του κτιριακού συγκροτήματός του, ανέφερε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο KAN, ενώ, σύμφωνα με το Κανάλι 12, «φωτογραφία του πτώματος επιδείχθηκε» στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία υποστήριξε ότι επτά ανώτατοι ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι «εξαλείφθηκαν» κατά τη διάρκεια των πληγμάτων του: ανάμεσά τους, κατ’ αυτόν, ήταν ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχαμάντ Πακπούρ, και ο γραμματέας του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, ο Αλί Σαμχανί.

Οι θάνατοι των δυο τελευταίων επιβεβαιώθηκαν επίσης από την Τεχεράνη.

Εκρήξεις στο Ισραήλ

Όπως είχε προειδοποιήσει, το Ιράν ανταπέδωσε προς όλα τα αζιμούθια.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν «την πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία». Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ έπειτα από ομοβροντία ιρανικών πυραύλων. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε χθες βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ, όπως και στην Ιερουσαλήμ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP. Σήμερα το πρωί ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της επικράτειας, με τον στρατό να κάνει λόγο για νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, στο Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι, στη Ντόχα, στο Κουβέιτ και στη Μανάμα. Στο Μπαχρέιν, υψώθηκε στήλη καπνού στην περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται μεγάλη αμερικανική ναυτική βάση.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους και drones του Ιράν και ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ανταποδώσουν πυρ.

Στο Αμπού Ντάμπι, ένας άνθρωπος, «υπήκοος ασιατικής χώρας» σκοτώθηκε όταν κατέπεσαν «συντρίμμια πυραύλου που αναχαιτίστηκε», σύμφωνα με τις αρχές. Άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κατάρ, στο Ντουμπάι και στο Κουβέιτ.

Στον ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία για «τον κίνδυνο να προκληθεί σειρά εξελίξεων που δεν μπορεί να ελέγξει κανένας στην πιο ευμετάβλητη περιοχή του κόσμου».

Ήδη στο διάγγελμα με το οποίο ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ παρότρυνε τον ιρανικό λαό να «καταλάβει την εξουσία».

Ο πρώτος απολογισμός των πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ δημοσιοποιήθηκε χθες στις 19:30 (ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, καταμετρήθηκαν πάνω από 200 νεκροί, τα δυο τρίτα σε επαρχίες «που επλήγησαν από τις επιθέσεις». Η ιρανική δικαστική εξουσία έκανε λόγο για 108 θανάτους εξαιτίας πλήγματος σε σχολείο θηλέων. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στο σχολείο και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν. Ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου», τονίζοντας ότι «ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων συνεχίζει να αυξάνεται».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, χτυπήθηκαν «εκατοντάδες στρατιωτικοί στόχοι» στο Ιράν.

Είκοσι και πλέον από τις 31 επαρχίες του Ιράν στοχοθετήθηκαν στους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

Πολλές χώρες στην περιοχή έκλεισαν τους εναέριους χώρους τους, πυροδοτώντας σειρά ανακοινώσεων για ακυρώσεις πτήσεων και εντυπωσιακή συγκέντρωση κίνησης σε στενό διάδρομο πάνω από τον Καύκασο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ