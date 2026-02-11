Σοκ στην Κυπαρισσία: Πέθανε 3χρονο αγοράκι στο Νοσοκομείο

Σοκ στη Κυπαρισσία από τον θάνατο 3χρονου παιδιού που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και το πρωινό της Τρίτης άφησε τη τελευταία του πνοή, σκορπώντας θλίψη στη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 3χρονο αγοράκι το μετέφεραν στο Νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του (πατέρας από την Αγγλία και μητέρα από την Ουγγαρία), που ζουν τη περιοχή της Κυπαρισσίας. Το παιδάκι εισήχθη στη Παιδιατρική Κλινική με δύσπνοια και αναπνευστική δυσχέρεια, για νοσηλεία και παρακολούθηση. Ωστόσο λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης παρουσίασε καρδιακή κάμψη και έπαθε ανακοπή. Εγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε χωρίς όμως να τα καταφέρει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να "φωτιστούν" από τη νεκροψία - νεκροτομή που ήδη έγινε.

Σχετικά με το τραγικό συμβάν η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη μιλώντας στη «Ε» σημείωσε πως το τη Δευτέρα το πρωί προσήλθε για εισαγωγή το 3χρονο παιδί και αντιμετωπίστηκε από τους παιδιάτρους. "Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε". "Δεν ξέρουμε", μας είπε, "ακόμη τα αίτια για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία", ενώ καταλήγοντας η κ. Καλομοίρη εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν.

Κ.Μπ.